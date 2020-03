Segona mort de la moto envestida per un cotxe que fugia de la policia a Badalona

Desenllaç fatal en l'accident d'aquesta nit a Badalona amb la mort del conductor d'una moto implicada en el sinistre que hauria impactat amb un turisme que fugia de la policia. Condol i ànims a família i amics. pic.twitter.com/qu4UVag7zq — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) March 6, 2020

La parella del motorista mort a Badalona aquesta nit en l'accident també ha mort hores després d'ingressar a l'hospital. Els dos ocupants de la moto van resultar greument ferits i posteriorment morts per culpa del xoc del cotxe que fugia d'un control policial. Per altra banda, els dos ocupants de l'altre cotxe envestit pel vehicle fugitiu estan bé, tot i que la noia té contusions lleus al maluc, segons han informat fonts municipals.Els fets van tenir lloc poc després de les 8 del vespre, prop de la confluència entre les avingudes Joan XXIII i Alfons XIII, al límit amb Sant Adrià del Besòs. El conductor fugitiu va fer mitja volta quan va veure un cotxe dels Mossos i aquests el van començar a perseguir. El vehicle va fer maniobres temeràries i va circular contra direcció. En fugir, va envestir una moto que circulava correctament pel seu carril en sentit contrari i també va xocar amb un altre cotxe.L'home, de 22 anys, va sortir corrent a peu i va ser arrestat poc després per la policia catalana en un bar proper. El jove té nombrosos antecedents a Sant Adrià i Badalona, conduïa sense carnet i va donar positiu en els controls d'alcohol i opiacis.

