El govern espanyol no preveu cancel·lar les manifestacions del 8M tot i l'amenaça del coronavirus

El Ministeri de Sanitat no es planteja cancel·lar les manifestacions previstes pel 8-M. El director del Centre de Coordinació d'Alerta i Emergència Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat en la roda de premsa convocada per analitzar la situació del covid-19 a l'estat espanyol que, de moment, no està previst que es cancel·lin les dotzenes de manifestacions convocades arreu del territori en commemoració al Dia Internacional de la Dona.Per altra banda, l'ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest matí la suspensió de la Marató de Barcelona 2020 seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i l'Organització Mundial de la Salut respecte als esdeveniments amb grans congregacions de persones i no facilitar la propagació del coronavirus.

