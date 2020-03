Rovira s'ofereix per anar a les llistes d'ERC: «Si la militància ho decideix, encantadíssima»

🔴 DIRECTE | MARTA ROVIRA (@martarovira): "Hem hagut de fer el que hem hagut de fer, que és adaptar-nos a la situació. Nosaltres hem de saber en quin moment estem en cada moment per no perdre-ho absolutament tot"



👉 https://t.co/UKBlfHbIPO pic.twitter.com/uzcRsKkMaW — El suplement (@elsuplement) March 7, 2020

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha posat a disposició del partit i s'ofereix per anar a les llistes d'ERC, que previsiblement encapçalarà Pere Aragonès atesa la inhabilitació d'Oriol Junqueras, a les properes eleccions al Parlament. "Si és útil i la militància considera que sí, ho faré encantadíssima de la vida", ha assegurat Rovira aquest dissabte en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio des de Ginebra, on és a l'exili des de l'any 2018."Per mi, tot allò que sigui fer exercici dels meus drets polítics té tot el sentit del món. Perquè estic lluitant contra una repressió i una persecució política", ha assegurat confirmant la seva voluntat d'anar a la propera candidatura republicana.Per altra banda, Rovira també ha defensat la taula de negociació amb el govern espanyol però l'ha avisat que si vol pressupostos "ha de donar ja passes en el diàleg". Tot i això, la secretària general republicana hi posa límits. "No podem estar permanentment en un diàleg que no dóna fruits" i ha plantejat un nou "embat democràtic" a l'Estat si la mesa de negociació fracassa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor