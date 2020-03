Més de 60 persones contagiades per coronavirus en un funeral al País Basc

Un funeral de Vitòria celebrat fa un parell de setmanes ha causat més de 60 infectats per coronavirus. A hores d'ara, l'episodi epidèmic a la ciutat basca s'ha convertit en el focus més gran de propagació del brot registrat a l'estat espanyol. La majoria d'infectats, que també han contagiat a persones del seu voltant, són de la demarcació d'Àlaba i de la comunitat autònoma de La Rioja.En total, la seixantena de contagiats durant el funeral suposa quasi una cinquena part dels 376 casos registrats a Espanya fins ara. Ahir es va anunciar la primera víctima del coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut investiga encara com es va contagiar.Salut ha informat de nou casos més d'infecció pel virus amb dos de greus. L'últim, una noia de 29 anys de Barcelona que està ingressada a l'UCI amb una patologia respiratòria greu. Les autoritats ja van sospitar-ho d'entrada, van situar-se en el pitjor escenari possible i van activar tots els protocols d'actuació abans que es confirmés el positiu en covid-19. El degoteig de nous positius no s'atura -ja en són 46- i aquest divendres s'ha comunicat l'aïllament d'un centenar de professionals sanitaris que han estat en contacte amb infectats. Es desconeix amb exactitud la xifra total de persones en quarantena domiciliaria, però ja supera les 500.El Departament de Salut actualitza els protocols constantment i els adapta a les novetats que sorgeixen cada dia. Descarta, per ara, tancar escoles -tot i que insta a suspendre les pràctiques d'estudiants en hospitals i CAPs- i centra els esforços en blindar les residències d'avis, un col·lectiu especialment vulnerable a les inclemències del virus.La Generalitat demana que les persones que tinguin febre o símptomes respiratoris o bé que hagin viatjat a zones de risc que s'abstinguin de fer visites als centres de gent gran. La recomanació també afecta residències i centres de dia de persones amb discapacitat, amb trastorns de salut mental, i infantils i juvenils.Especial precaucióTambé es recomana regular el nombre de visites i que els familiars es rentin les mans a l'entrada i la sortida als lavabos que tenen reservats. També s'hauran de difondre les mesures preventives amb cartells situats a l'entrada, a les recepcions i a les sales d’espera de les residències. A més, es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin.

