El Banc Sabadell activa mesures de prevenció pel coronavirus

El Banc Sabadell ha posat en marxa mesures per protegir del coronavirus a empleats i clients, i ha activat els protocols de continuïtat de negoci per seguir processos com aquest.



Aquest divendres van enviar un comunicat intern als treballadors i els van traslladar les normes de comportament per protegir-se i al seu entorn, seguint les recomanacions de l'Ministeri de Sanitat, informa el banc en un comunicat.

A més s'han ajornat els actes i esdeveniments de formació amb assistència d'empleats de múltiples geografies, i s'han reduït els viatges, que se substitueixen per l'ús de mitjans remots i telemàtics disponibles.La reducció de viatges s'aplica per protegir els seus treballadors i també en compliment dels seus objectius de sostenibilitat, eficiència i conciliació familiar i laboral.Per això, s'estan anul·lant tots els actes que puguin no ser imprescindibles, per no posar en risc la salut dels empleats, i s'estan restringint els viatges als estrictament necessaris per raons de negoci.

El comunicat intern inclou aquestes mesures i afegeix la recomanació que l'empleat notifiqui al seu responsable qualsevol símptoma --a més d'acudir a les autoritats sanitarias-- o que hagi fet viatges personals a zones indicades com de risc.

Una altra mesura de precaució ha estat activar un comitè de seguiment diari que monitoritza l'evolució de l'Covid-19, i des de dilluns s'han deslocalitzats (dividits) tots els equips crítics de banc (Tresoreria, Asset Management, Serveis d'atenció a clients, i serveis operatius i tecnològics crítics).Amb aquesta deslocalització, es divideixen els equips i se'ls situen en llocs diferents, ja sigui a Barcelona, ​​Madrid o Alacant.Banc Sabadell també subratlla que està fent exercicis interns per garantir el correcte funcionament de l'entitat amb els emprats en teletreball si fos necessari.

Actualment tenen 700 empleats amb contracte de teletreball; pel que fa a la resta, el banc farà una prova a el 50% d'empleats dels dos edificis amb més volum de treballadors.



L'entitat també assegura que té informats tant als seus empleats com als seus clients sobre com estan preparats davant un escenari com el d'una pandèmia.

