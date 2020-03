Identifiquen una desena persona implicada en la violació múltiple de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra estan sobre la pista d'un altre home per la seva presumpta relació amb la violació múltiple de fa un any al barri de Can Feu de Sabadell, segons ha pogut saber l'ACN. Seria el desè sospitós per aquells fets de principis de febrer de 2019, quan un grup de nois va assaltar una noia de 18 anys i la va violar a l'antiga seu d'una sucursal bancària abandonada. Aquest seria el tercer autor material de la violació i una de les peces clau per poder tancar la instrucció del cas. Pel que fa als altres dos presumptes violadors, un és a presó preventiva i sobre l'altre consta una ordre de detenció internacional, desprès que es fugís aprofitant que en aquell moment gaudia d'un estat de llibertat amb mesures cautelars.



Els fets es remunten a la nit del 3 de febrer de 2019, quan un grup de nois va agredir sexualment una noia de Sabadell que havia sortit de festa pel centre de la ciutat. La mateixa nit dels fets, la Policia Local va poder detenir a sis nois, acusats d'haver participat en la violació múltiple.

L'endemà, els Mossos van detenir el setè sospitós i dos dies més tard queia el vuitè home. A finals de febrer, els Mossos van poder detenir el novè sospitós. Després de prestar declaració, el jutge va ordenar l'ingrés a presó d'un dels detinguts, que seria un dels tres autors materials de la violació, mentre que els altres vuit van quedar en llibertat amb càrrecs.Tot i això, la investigació posterior hauria demostrat que un d'aquests vuit homes podria ser el segon autor material de la violació. El jove va aprofitar la seva situació de llibertat i va fugir, per la qual cosa es va dictar una ordre europea de detenció internacional per tal d'intentar capturar-lo. L'home continua fugit.Qui tampoc ha estat capturat és el tercer autor material de la violació. La víctima en tot moment va parlar de tres homes, però fins al moment la investigació només n'havia pogut demostrar dos. Ara s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra estan sobre la pista d'un desè home, que podria ser el tercer violador.

