Un conductor begut i drogat envesteix un motorista en un accident mortal a Badalona

Un motorista ha mort aquest divendres al vespre a Badalona en ser envestit per un conductor que fugia de la policia, segons publica La Vanguardia . El presumpte homicida conduïa per la ciutat i sembla que en veure una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha canviat de direcció i ha accelerat. Durant la fugida ha xocat amb la motocicleta que pilotava la víctima i amb un altre automòbil.A banda, el finat duia de copilot la seva parella, que ha sofert ferides de caràcter lleu en una cama. El rotatiu afegeix que el presumpte homicida ha fugit a peu de l'indret, però que finalment ha estat localitzat i detingut en un bar, on s'havia refugiat.El periòdic explica que el detingut té 22 anys i nombrosos antecedents per delictes a Badalona i a Sant Adrià del Besòs. Sembla que conduïa el cotxe d'un amic, que no tenia punts al carnet i que ha donat positiu a les proves d'alcohol i drogues.El succés ha tingut lloc cap a les vuit del vespre a la cruïlla dels carrers Alfons XIII amb Joan XXIII de Badalona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor