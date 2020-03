VÍDEO Pilar Rahola, perseguida amb un bandera espanyola

.@raholaoficial, una bandera de España y Cayetana Álvarez de Toledo.

¿QUÉ PODÍA SALIR MAL?

¡Esta tarde más mentiras y más carreritas por plató con @martaflich @srcastelo y @soymiguellago, a las 15:45 h, en @cuatro! pic.twitter.com/MIQcwdHBAW — Todo es mentira (@todoesmentiratv) March 6, 2020

Pilar Rahola, Cayetana Álvarez de Toledo i una bandera espanyola en un mateix espai. Tot i que sembli el principi d'alguna mena d'acudit, no ho és. La periodista catalana va visitar el plató del programa de Cuatro "Todo es mentira", presentat per Risto Mejide, i en un moment donat un dels tertulians va fer la broma amb Rahola de perseguir-la amb una bandera espanyola amb la cara d'Álvarez de Toledo.Òbviament Rahola va seguir la broma, que era ben rebuda per la periodista catalana, ja que l'acudit responia a un ensurt que havia tingut ella mateixa fora de càmera quan havia vist una representació feta de cartró de la política del PP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor