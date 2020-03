Mor una dona de 87 anys, primera víctima del coronavirus a Catalunya

Catalunya ha registrat en les últimes 24 hores la primera mort a Catalunya per coronavirus i dos casos greus. Una dona de 87 anys és la primera víctima mortal al territori català i és la vuitena en tot l'Estat. Tenia patologies prèvies, segons ha informat el Departament de Salut en una roda de premsa extraordinaria aquest vespre.Salut ha explicat que la dona ha mort a primera hora de la tarda de divendres després de presentar-se al recinte hospitalari durant la jornada de dijous. Van detectar una pneumònia lateral, una insuficiència respiratòria, amb un quadre greu incrementat pel coronavirus. Segons han informat des del departament, la dona no ha reaccionat bé a la medicació i ha acabat perdent la vida.L'últim, una noia de 29 anys de Barcelona que està ingressada a l'UCI amb una patologia respiratòria greu. Les autoritats ja van sospitar-ho d'entrada, van situar-se en el pitjor escenari possible i van activar tots els protocols d'actuació abans que es confirmés el positiu en covid-19. El degoteig de nous positius no s'atura -ja en són 37- i aquest divendres s'ha comunicat l' aïllament d'un centenar de professionals sanitaris que han estat en contacte amb infectats. Es desconeix amb exactitud la xifra total de persones en quarantena domiciliaria, però ja supera les 500.El Departament de Salut actualitza els protocols constantment i els adapta a les novetats que sorgeixen cada dia. Descarta, per ara, tancar escoles -tot i que insta a suspendre les pràctiques d'estudiants en hospitals i CAPs - i centra els esforços en blindar les residències d'avis, un col·lectiu especialment vulnerable a les inclemències del virus.La Generalitat demana que les persones que tinguin febre o símptomes respiratoris o bé que hagin viatjat a zones de risc que s'abstinguin de fer visites als centres de gent gran. La recomanació també afecta residències i centres de dia de persones amb discapacitat, amb trastorns de salut mental, i infantils i juvenils.També es recomana regular el nombre de visites i que els familiars es rentin les mans a l'entrada i la sortida als lavabos que tenen reservats. També s'hauran de difondre les mesures preventives amb cartells situats a l'entrada, a les recepcions i a les sales d’espera de les residències. A més, es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin."Demanem a la ciutadania que tingui especial sensibilitat amb les persones en centres residencials perquè són especialment vulnerables i, per tant, que evitin anar-hi si tenen el mínim símptoma respiratori que pugui posar en risc el familiar", ha afirmat Sebastià Santaeugènia, del Programa d'Atenció i Interacció Social i Sanitària.Salut extrema la preocupació per evitar entrar en un escenari de major emergència, com el de la comunitat de Madrid, on ja s'ha ordenat el tancament de més de 200 centres de gent gran per frenar l'expansió del brot. La mesura s'allargarà un mes. La meitat de morts a l'Estat -quatre dels set confirmats fins ara- han estat a la capital espanyola. De moment, a Catalunya, no s'ha registrat cap cas de la malaltia en residències.Desenes de bars, restaurants i comerços regentats per xinesos a Barcelona han decidit tancar per prevenir les possibilitats de contagi del coronavirus. Així ho confirmen afonts de la Federació de Corporacions Xineses de Barcelona, que agrupa més de 260 empreses i petits comerciants, sobretot a l'àrea metropolitana.Les mateixes fonts relaten que la comunitat xinesa té la sensació que les autoritats sanitàries de l'estat espanyol i del conjunt d'Europa es prenen "a la lleugera" les possibles conseqüències del virus sobre la població. Sobretot, si es comparen amb les preses per la Xina. "Nosaltres ens prenem seriosament les possibilitats de propagació del coronavirus. A Itàlia no se n'ha fet molt cas i aquí es pensen que és només una febre", defensen.

