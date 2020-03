FGC canvia els dibuixos dels seients reservats per trencar estereotips de gènere

Els pictogrames que acompanyen els seients reservats als trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'han modificat per uns nous "inclusius". A través d'un comunicat, FGC ha anunciat que el nou disseny és fruit d'una auditoria de seguretat amb perspectiva de gènere amb l'objectiu d'introduir criteris de gènere en la millora de les estacions.Així doncs, el nou disseny mostra la imatge d'un home amb un nadó al coll, en comptes d'una dona com fins ara; i una dona amb el braç trencat, en comptes d'un home amb crosses. D'aquesta forma, diuen, es canvia la senyalització dels seients reservats per uns nous pictogrames que trenquen estereotips de gènere.Tanmateix, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, FGC també ha anunciat la programació d'una acció conjunta a l'entorn de les estacions de Pl. Catalunya, Pl. Espanya i Balaguer; on tres artistes pintaran en temps real uns murals en forma de ma per posar en relleu actituds que encara que no ho semblin són en realitat assetjament. Les actuacions que es volen combatre a través d'aquests murals són el contacte físic innecessari, les mirades lascives i els comentaris sexistes.Els artistes que realitzaran els murals són els il·lustradors Cristina Daura, Amaia Arrazola i Iván Bravo. L'acció formarà part de la campanya Tolerància Zero que FGC impulsa des de l'any 2018 i que, entre altres actuacions, inclou el mecanisme per alertar de situacions de violència masclista a l'app d'FGC.L’acció a l’estació de Pl. Catalunya es realitzarà demà dissabte, dia 7 de març, i hi assistiran el president d’FGC, Ricard Font, i la directora de l’Institut Català de les Dones, Núria Ramon. Les altres dues accions es duran a terme el mateix diumenge dia 8 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor