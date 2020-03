VÍDEO Una empresa de catalana fabrica filtres i màscares per lluitar contra el coronavirus

BLS Iberia fabrica filtres i un tipus de màscares de protecció que serveixen contra el coronavirus Foto: Jaume Ventura

BLS Iberia fabrica filtres i un tipus de màscares de protecció que serveixen contra el coronavirus Foto: Jaume Ventura

L’expansió del coronavirus suposa un repte per a les empreses del Vallès Oriental . Algunes fins i tot estan implicades en lluita contra el virus. La línia de producció de BLS Iberia , a Sant Feliu de Codines, fa dies que està en ple funcionament. La firma, filial de la italiana BLS, es dedica a fabricar filtres que s’instal·len en màscares per evitar respirar tòxics en ambients de treball, uns productes que ara també serveixen per aïllar-se del coronavirus. També s’encarreguen de la distribució de l’empresa matriu a Espanya, Portugal i Sud-Amèrica.L’última setmana de gener va començar un augment de feina exponencial que encara dura ara. Calculen que en els dos primers mesos de 2020 han tingut un increment de facturació de 286.000 euros respecte l'any 2019, i tenen pendent de subministrar al voltant de 720.000 euros més en mascaretes descartables. Carme Comellas, responsable de BLS Iberia, explica que en alguns casos han rebut comandes de milions d'unitats. Reconeix que les xifres d'aquests dies són fora del seu abast: "L'expansió del coronavirus ens ha provocat que no poguem subministrar totes les comandes demanades, i el mercat està totalment desabastit", precisa.L’empresa té més feina, però expliquen que no arriben el nivell d’Itàlia, on treballen les 24 hores del dia els set dies de la setmana per abastir metges, hospitals i policia, que tenen prioritat. També expliquen que, al faltar les mascaretes més senzilles, començarà a haver-hi més demanda de les màscares integrals, que sí que formen part de la seva producció: "Tenen dos filtres que es poden recanviar i netejar per seguir-los utilitzant, i la màscara es pot desmuntar. Són eines molt útils pels sanitaris, per exemple, que d'aquesta manera no cal que vagin llençant totes les mascaretes descartables cada cop que les utilitzin", explica. En aquest sentit, afegeix que les mascaretes més senzilles estan fetes de materials amb càrrega electroestàtica, que quan perden aquesta propietat deixen de ser útils. En canvi, els filtres de les integrals compten amb un sistema mecànic que atura totes les partícules.La firma explica que, a més del govern italià, donen prioritat als seus clients habituals, però que estan tenint més demanda del que poden produir. Alerten, també, que després del fenomen les empreses poden patir una davallada per la manca de material i matèries primeres.Finalment, des de BLS reconeixen que hi ha gent que s’ha aprofitat del moment i ha venut les seves mascaretes a 500 o 1.000 euros, però Comellas defensa que ells han mantingut els preus i han invertit en augment dels torns de feina en i més personal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor