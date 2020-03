Treballadors de l'Hotel Arts, en quarantena pel cas d'un turista amb coronavirus

Una persona que va estar allotjada a l'Hotel Arts de Barcelona entre l'1 i el 4 de març ha donat positiu per coronavirus, segons han confirmat fonts de l'establiment. Els responsables de l'hotel van ser informats del fet per les autoritats sanitàries i van prendre les "mesures necessàries" per informar treballadors i hostes.En el cas concret dels membres de la plantilla que van estar en contacte amb l'infectat, el nombre dels quals no ha transcendit, se'ls ha ordenat confinament domiciliari. En paral·lel es van dur a terme les mesures preventives higièniques necessàries, de tal manera que l'hotel està actualment operatiu i acollint clients amb normalitat, segons indiquen les mateixes fonts."Hem pres mesures higièniques de precaució a la propietat i estem seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries", han afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor