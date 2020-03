VÍDEOS i FOTOS Ni una cinquantena de persones en el tall de Societat Civil als Túnels de Vallvidrera

❌ El separatismo quiere apropiarse de todo. Se cree que la calle es suya y no lo vamos a permitir.

✅ Cataluña somos todos y es de todos los catalanes. No nos intimidan.

✅ Seguiremos defendiendo la democracia y la convivencia con la misma pasión y las mismas ganas!! 🤗😊💪🏻💪🏻❤️ pic.twitter.com/ORF7hz2MUt — Societat Civil Catalana (@Societatcc) March 6, 2020

Nuestros vecinos de la Meridiana llevan meses sufriendo los cortes de la avenida por parte del independentismo. Hoy nos solidarizamos con ellos y reclamamos a la Generalitat que no los permita.

Cataluña no es su parcela particular. Es de todos los catalanes!! 😊😊🤗🤗 pic.twitter.com/OAp3phXzLi — Societat Civil Catalana (@Societatcc) March 6, 2020

Ni una cinquantena de persones convocades per Societat Civil Catalana (SCC) ha tallat aquest divendres la Via Augusta de Barcelona a l'accés dels Túnels de Vallvidrera. L'entitat ha impulsat una acció reivindicativa "contundent" per denunciar els prop de 150 dies que grups independentistes tallen la Meridiana.El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha assegurat que els independentistes que protesten a la Meridiana "entorpeixen" la vida de la ciutadania i que amb l'acció a la Via Augusta volen instar el Govern a actuar. "SCC ha dit que s'ha acabat que l'independentisme faci el que vulgui a Catalunya com si fos de la seva propietat. Nosaltres posem el mirall per posar pàgina i recuperar la convivència", ha argumentat Sánchez Costa

