Artista convidada: Anna Pacheco

Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una “telePSOE”. Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1’6 millones de votantes de Ciudadanos pido a @RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas👇🏻 https://t.co/OGqBiFTKIR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) March 2, 2020

, que últimament s'està convertint en "la setmana de les dones" i, fins i tot, "el mes de les dones". No vull entrar en reclamacions feministes perquè crec que al final és una qüestió transversal en tots els articles que faig, com ho pot ser la classe o el tema generacional, però sí que vull parlar d'un fet en concret que ha succeït aquesta setmana., una setmana que culminarà amb una gala centrada en el tema on tots els i les artistes interpretaran cançons centrades en aquesta qüestió. Però no només això, sinó que les visites programades per aquesta setmana han estat de dones que tenien coses a dir o a aportar sobre feminisme o el paper de la dona en el món de la música o l'art. I va arribar el dilluns i se'ls va presentar l'Anna Pacheco a fer una xerrada sobre feminisme i igualtat. I, a partir d'aquí, la bogeria.L'Anna Pacheco ( @annapacheco__ ), per si algú encara no la coneix, és una periodista catalana (1991) que va treballar a Playground com a redactora de gènere fins l'ERE que al 2019 va afectar a gran part dels treballadors de la revista. També ha escrit a Vice i codirigeix el podcast de Radio Primavera Sound Ciberlocutorio amb Andrea Gumes ( @andreagumes ). Té dos llibre publicats: Tío, cállate: Manual de autodefensa verbal para contestar en situaciones machistas (Crossbooks, 2019) i Listas, guapas, limpias (Caballo de Troya, 2019). Aquest últim, desde la seva visita a l'Acadèmia d'OT, i segons el Huffington Post, ha esdevingut aquesta setmana un dels deu llibres més venuts a Amazon. Un fet que estic segura que farà arrufar el nas perquè si un fet la defineix com a periodista, a més del feminisme i la consciència social, és la qüestió de classe., fins al punt que diversos dirigents i exdirigents de Ciutadans i del partit ultradretà Vox han demanat directament el tancament de TVE exigint responsabilitats al govern espanyol. Els mateixos que aplaudien defensant "la llibertat d'expressió" de la cantant de flamenc Estrella Morente quan en directe, en prime time, va deixar anar un missatge pro-taurí, aquesta setmana han demanat el tancament del mateix canal quan en el mateix programa s'ha fet una formació a través del canal de youtube i no en directe televisat. Ha de ser complicat fer aquestes cabrioles mentals per defensar la llibertat quan és tan sols per escoltar el que ja et va bé.Doncs això: "A mi em fa molta gràcia això del feminisme liberal al qual es van sumar partits com Ciutadans o la Botín, que parla d'aquest feminisme de l'1%. A mi no m'interessa res un feminisme que vol que totes nosaltres acabem sent empresàries o directives i per a que això passi estaré explotant dones més vulnerables perquè cuidin d'aquests nens mentre les altres són directives. Aquest feminisme liberal és un desastre i només incrementarà desigualtats"., que és una qüestió col·lectiva, que es parli de sistema d'opressions, que ens qüestionem com a oprimides però al mateix temps com a opressores (pel fet de ser blanques, cis i/o heterosexuals). Són totes aquestes coses les que posen els pèls de punta a la dreta, però també als matxis d'esquerres que creuen i defensen tesis com les de la trampa de la diversitat, on s'opina que els moviments feministes o LGTBI fracturen les esquerres.potser el debat hauria estat més constructiu del que s'ha derivat: un assetjament repulsiu cap a la periodista en tant que dona. A les xarxes s'han succeït centenars de mems i comentaris despectius (que ni enllaçaré ni reproduiré) sobre el cos de l'Anna convertint-lo en el centre de tot el debat i fent més evident que mai per què era necessària una xerrada com aquesta.els dic que a dins de l'Academia hi ha joves de més de 20 anys capaços de pensar i reflexionar per ells mateixos i arribar a les seves pròpies conclusions, així com la gent que els observava a través de les pantalles. I si, malgrat això, segueixen pensant que és adoctrinament, doncs tant de bo ens haguessin adoctrinat a tots en la igualtat i els drets socials; perquè, a moltes, ens hi va la vida.

