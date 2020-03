El grup de Poblet es llança a les urnes a per l'espai de l'antiga CiU

Els promotors de la nova formació política volen fer una crida a la societat civil perquè doni suport al projecte"

L'associació El País de Demà, que es va presentar la tardor de l'any passat a Poblet, ha posat les bases aquest dissabte d'una nova opció electoral. Al llarg de les últimes setmanes, una comissió de deu persones ha estat treballant en un text resum del document que el grup de Poblet va aprovar, basat en una estratègia bilateral de negociació amb l'Estat que eviti la confrontació i bandegi clarament tota via unilateral. D'aquesta manera, l'entitat resol la incògnita que l'ha acompanyat des del seu inici, que era si esdevindria un nou partit. Des d'El País de Demà s'insisteix en què l'associació com a tal no es convertirà en una força política, sinó que la promourà i que tindrà una figura jurídica diferent a la de l'associació. Els promotors de la nova formació tenen previst fer una crida a la societat civil perquè doni suport a la nova alternativa política.Després de la reunió que s'ha dut a terme al llarg del matí, el portaveu de l'associació, Antoni Garrell, ha reiterat que concorreran a les properes eleccions catalanes amb la voluntat d'oferir "una proposta oberta a tots els que volen una Catalunya entesa". Una candidatura que es formalitzarà en "les properes setmanes".L'entitat entronca així de manera directa amb la reflexió feta per Marta Pascal , excoordinadora general del PDECat, sobre la necessitat de dotar-se d'un partit allunyat de la unilateralitat i que s'aboqui a convèncer els sectors socials que encara no han apostat per la independència. Pascal va explicitar-ho en la presentació del seu llibre Perdre la por (Catarata), i també en una entrevista a NacióDigital . La dirigent nacionalista va ser una de les assistents -junt amb altres dirigents provinents del PDECat com Jordi Xuclà, Carles Campuzano i Lluís Recoder- a la trobada de Poblet.Des del moment en què van presentar-se en societat a Poblet, els impulsors d'El País de Demà han repetit que no volen ser una expressió més de la tercera via, però alhora han rebutjat de ple la via unilateral per assolir la sobirania plena. Dins del grup promotor hi ha independentistes que es consideren pragmàtics i catalanistes de posició més moderada. Els ha aplegat, això sí, l'oposició a "tornar-ho a fer" -en referència a repetir els fets de la tardor del 2017- i la necessitat d'un canvi d'estratègia.Consideren que la independència és "legítima" i molts d'ells defensen una Catalunya sobirana dins de la Unió Europea. Però aquest camí serà un trajecte llarg i ha de ser compatible amb posar fi al conflicte amb l'Estat i amb garantir l'estabilitat institucional. Quin és el desllorigador de tot plegat? Des de l'associació han apuntat a diverses opcions. Una seria l'anomenada via canadenca , amb una reforma de la Constitució, en línia amb el que va establir en el seu dia el Tribunal Suprem del Canadà i la llei de claredat, amb unes condicions molt difícils per fer factible la secessió.Una altra via seria, agafant la paraula al que va suggerir el Tribunal Constitucional, a través d'una reforma constitucional a iniciativa del Parlament de Catalunya. L'associació catalanista defensa passar d'una estratègia unilateral a una de bilateral, recuperant la interlocució amb l'Estat en el convenciment que Espanya necessita també tancar el conflicte o encarrilar-lo. Sobretot ara que ha arrencat la taula de diàleg entre governs.

Document sobre les bases electorals de Poblet by naciodigital on Scribd

