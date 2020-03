Aïllats un centenar de professionals sanitaris a Catalunya pel coronavirus

Més d'un centenar de professionals sanitaris d'arreu de Catalunya estan actualment aïllats a casa de forma preventiva perquè han estat en contacte amb persones a qui se'ls ha confirmat la malaltia de covid-19, segons han explicat fonts del Departament de Salut. Les persones aïllades han de restar durant 14 dies al seu domicili, on se'ls fa un seguiment per si presenten símptomes de la malaltia.Aquesta mesura vol dir, en cap cas, que aquests sanitaris hagin donat positiu en les proves del virus. Respon a un nou element del protocol de prevenció que la Generalitat aplica i adapta dia rere dia.Un dels hospitals amb professionals aïllats és l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut popularment com a Can Ruti, segons han informat l'Agència Catalana de Notícies a partir de fonts del centre, que també han remarcat que aquest fet no està afectant la seva operativa.El Departament de Salut ha confirmat aquest divendres cinc nous casos de coronavirus, arribant així als 37 positius a Catalunya. Entre els cinc nous n'hi ha un de greu, el d'una jove de 29 anys que viu a Barcelona de la qual ja es va informar dijous que possiblement seria un nou positiu. A més, encara no s'ha pogut traçar l'origen del contagi, sí en els altres quatre casos. Està a l'UCI amb una patologia greu però està estable. Es el segon cas greu, sumat al d'un home de 50 anys amb una patologia prèvia.

