El Suprem es dona un mes més per resoldre el recurs de cassació dels condemnats pel cas Palau

El Tribunal Suprem ha allargat un mes el termini que estableix la llei per resoldre el recurs de cassació dels condemnats pel cas Palau a penes de fins a nou anys de presó pels delictes de malversació de cabals públics, apropiació indeguda, falsedat documental, tràfic d'influències, blanqueig de diners i contra la hisenda pública.La sala pren aquesta decisió tenint en compte "l'extensió" de la causa, la "complexitat" del tema objecte d'estudi, de les qüestions plantejades i densitat dels recursos interposats, i davant la "impossibilitat" de dictar sentència en el termini establert. Cal recordar que deu de les parts implicades en el cas van recórrer la sentència de l'Audiència de Barcelona, entre elles, també, la Fiscalia.També la van recórrer Fèlix Millet; la seva dona Marta Vallès i la filla d'ambdós Laia; Jordi Montull i la seva filla Gemma; l'extresorer Daniel Osàcar i CDC, les entitats Bonoima i Aysen propietat de l'àmbit personal de l'expresident del Palau Fèlix Millet, i Aurea Rusula, de l'àmbit de Jordi Montull.L'Audiència de Barcelona va condemnar a 9 anys i 8 mesos de presó Fèlix Millet i a 7 anys i mig Jordi Montull, mentre que per a l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar va imposar una pena de 4 anys i 5 mesos de presó. A la formació política la va condemnar a retornar 6,6 milions d'euros.L'exdirectora financera Gemma Montull va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, per sobre del que demanava la Fiscalia, mentre que l'exdirectora general Rosa Garicano i els dos dirigents de Ferrovial que estaven acusats, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, van quedar absolts. La sentència del cas Palau va concloure que Millet i els Montull van desviar 23 milions d'euros de la institució cultural.

