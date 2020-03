L'AMI lamenta que el Govern i les entitats l'hagin apartat de l'estratègia independentista

"Ens refermem amb la mà estesa a entitats, partits i institucions per treballar per la independència del nostre país, que és la nostra raó de ser"

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'ha queixat aquest divendres al Govern i a les entitats sobiranistes que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de debatre les estratègies de mobilització. "En els darrers dos anys no hem estat convidats a les taules de mobilitzacions, ni per decidir la resposta a la sentència, ni a l'espai de trobada entre entitats i espais sobiranistes", ha manifestat el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, durant l'assemblea general de l'entitat a l'Espluga de Francolí.Davant un context en què "la repressió no s'atura", Cervera ha posat en valor l'esperit de "consens" de l'entitat i ha emplaçat l'espai independentista a "destensar" i a "superar les desconfiances" per encarar el futur.El president de l'AMI ha precisat que, si bé la crítica a Govern i entitats "podria sonar a retret", pretén "ser un crit d'alerta per fer valer el pes dels municipis i a aprofitar una xarxa de lideratges amb una amplíssima implantació territorial". En aquest sentit, el també alcalde del Port de la Selva ha afegit que, malgrat que sempre han estat "al seu costat" i han sigut "els primers a sumar", sovint des de l'AMI s'han sentit "desaprofitats" perquè no han pogut aportar a l'estratègia i, ni tan sols, ha precisat, "traslladar aquesta estratègia"."Ens refermem amb la mà estesa a entitats, partits i institucions per treballar per la independència del nostre país, que és la nostra raó de ser", ha manifestat. A més, Cervera ha dit que desconeix "amb certesa" quina és la solució al conflicte, però ha subratllat que "qualsevol via només tindrà èxit des de la confiança i la complicitat de tots els que desitgem la llibertat".L'assemblea general de l'AMI ha aprovat aquest divendres per unanimitat l'informe de gestió del 2019 i el pressupost per al 2020, que s'enfila als 350.000 euros. Durant l'acte també s'ha posat en valor les campanyes endegades per promoure la internacionalització del conflicte català. L'escenari escollit per a la reunió ha estat el Casal de l'Espluga de Francolí en solidaritat amb la riuada mortal de l'octubre passat.Durant la trobada s'han renovat també alguns càrrecs de l'executiva de l'AMI. L'alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, passa de vocal a ocupar la vicepresidència en substitució de Lluís Soler, alcalde de Deltebre i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Això ha comportat l'entrada de l'alcalde de Juneda, Antoni Villas. El motiu és que el conveni que preveia que el president d'una entitat fos el vicepresident de l'altra no s'ha renovat, segons ha confirmat Cervera."La resposta de fons la trobem en la repressió que estem patint les entitats municipalistes i que va comportar l'escorcoll a la seu de l'ACM", ha aclarit el president de l'AMI, en relació a les actuacions que va fer l'octubre passat la policia espanyola per esbrinar qui va costejar un viatge amb més d'un centenar d'alcaldes a Bèlgica el 2017.En aquest escenari, ha assenyalat Cervera, "convé que l'ACM continuï fent el que fa, que és un prestador de serveis, forma els nostres càrrecs electes i és una central de comptes". "Així, nosaltres assumim l'espai de debat polític, de generar discurs i de ser un fòrum d'alcaldes per trobar el consens en tot allò que fa referència amb la independència", ha dit. Tot i això, el president de l'AMI està convidat a les executives de l'ACM i el president de l'ACM està convidat a les reunions de directiva de l'AMI, segons Cervera.D'altra banda, l'AMI ha situat com a objectiu "organitzar i reforçar" la seva defensa jurídica. Segons Cervera, l'anul·lació de l'adhesió dels municipis o dels pagaments de les quotes d'alguns Ajuntaments, acordada per diversos jutjats contenciosos, respon a la voluntat "d'il·legalitzar" 'de facto' l'entitat. Aquesta "inseguretat jurídica" que es genera hauria de posar en alerta a tothom, ha tancat el president de l'AMI.

