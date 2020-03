Encallat el conflicte amb la plantilla d'atenció a la violència masclista de Barcelona

Barcelona commemora aquest diumenge el Dia Internacional de la Dona Treballadora sense haver tancat el conflicte laboral amb la plantilla del Servei municipal d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), municipalitzat des del 2016 i que atén dones víctimes de violència masclista. Els sindicats CCOO, UGT, CGT i Intersindical-CSC reclamen més recursos per a una millor atenció i també millors condicions laborals per als treballadors.Les negociacions entre treballadors i Ajuntament estan en marxa, però fonts sindicals asseguren que estan "bloquejades". La plantilla demana un acord d'aplicació del conveni col·lectiu al SARA.Asseguren que la plantilla assumeix una "elevada" càrrega de treball i denuncien que la manca de recursos comporta una atenció deficient a les usuàries.El SARA ofereix, principalment, dos tipus de serveis. El primer es basa en l'atenció amb visites puntuals de les dones amb treballadors o educadors socials, psicòlegs o advocats. El segon és el circuit d'acollida. En principi, el primer pas del circuit és un pis d'urgència municipal o d'alguna fundació on la dona s'hi està 15 dies. D'allà, passa a un habitatge de llarga estada i el pas final són els pisos d'autonomia.Ara asseguren que cada cop hi ha més dones que són enviades a pensions on hi passen mesos, en alguns casos amb els seus fills. Els equipaments no disposen ni dels espais necessaris per fer-ne l'acompanyament ni tampoc dels professionals adequats.L'empresa encarregada de subministrar les pensions al SARA és BCD Travel, la mateixa que gestiona les pensions per a persones desnonades . Precisament, els grups d'habitatge també han posat l'empresa sota el focus pel que entenen que és un servei deficitari. BCD Travel està dedicada a la gestió de viatges de negocis i és filial de la companyia del sector turístic Grup Barceló. El contracte té una durada d'un any -prorrogable un altre-, està en vigor des de l'1 d'agost i suposa una despesa d'11 milions d'euros.La plantilla defensa que l'Ajuntament trobarà els treballadors amb la "mà estesa" quan es tracti de "col·laborar per millorar el servei". Alhora, diuen que els treballadors tindran "els punys tancats" si el consistori tracta el SARA com un servei "de segona" i dilata les negociacions.Fonts municipals consultades perdefensen que amb la internalització el servei es va dotar, també, de més professionals d'atenció i es van sumar 12 professionals noves a l'equip de 27 persones anteriors. "La voluntat de l'Ajuntament és consolidar el model del SARA, i s'està negociant amb representants sindicals per fixar acords laborals estables que permetin reforçar el servei", asseguren.

