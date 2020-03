FOTOS Les boniques estampes del ruixat d'aquesta tarda al cel de Barcelona

El cel de Barcelona després del ruixat d'aquesta tarda. Foto: Alfons Puertas

La pluja ha fet acte de presència aquest divendres a primera hora de la tarda en molts municipis de Catalunya. També a Barcelona, on no han caigut més que quatre gotes, però el ruixat ha regalat diverses estampes sensacionals al cel.Amb el pas d'un grup nombrós de núvols convectius, el cel de la capital catalana s'ha omplert de cortines de precipitació, més d'una virga -l'efecte que es genera quan l'aigua que cau d'un núvol s'evapora abans d'arribar a terra- i diversos núvols mastodòntics, coneguts en l'àmbit de la meteorologia com a Mammatus.El cap de la secció de Meteorologia de l'Observatori Fabra, Alfons Puertas, ha captat amb l'objectiu de la càmera aquest espectacle visual. Ho podeu apreciar en la imatge que encapçala aquesta notícies i en les dues que hi ha a continuació, totes elles capturades des del Tibidabo.

