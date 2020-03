Tortosa s'enfrontaria a una sanció «molt greu» per ocultar factures de JxCat a l'empresa del cunyat de l'alcaldessa

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) l'òrgan administratiu que vetlla pel compliment de la Llei de Transparència, ha acordat reclamar la incoació d'un expedient sancionador contra l'ajuntament de Tortosa per la comissió d'una infracció que consideren "molt greu" en haver ocultat els documents justificatius de les subvencions cobrades pels grups municipals, entre les quals, les factures que el grup municipal de CiU-PDeCat va emetre a l'empresa del cunyat de Meritxell Roigé entre 2015 i 2019, mentre Roigé era portaveu municipal i posteriorment alcaldessa.Segons ha publicat avui, l'organisme de transparència ressalta que l'ajuntament ha mantingut una actitud d'obstruccionisme per ocultar les justificacions econòmiques de les subvencions rebudes pels grups. Entre els documents que el consistori es nega a facilitar es trobarien precisament les factures emeses a l'Espai arquitectura i interiorisme 21 SL, l'empresa de el cunyat de Roigé, com també l'informe de la intervenció municipal que va avalar aquests justificants.Segons els informes de la intervenció municipal als quals ha tingut accés elDiario.es, en total el grup de l'actual alcaldessa de JxCat va cobrar 39.436 euros, entre els exercicis de 2015, 2016, 2017 i 2018, gràcies als justificants elaborats per l'empresa del cunyat de Roigé. En concret, l'empresa va facturar a el grup de CiU i PDeCAT treballs sempre relacionats amb la gestió de les xarxes socials, tot i que la societat es dedica a la venda de mobles i a el disseny d'interiors.L'ajuntament per la seua part assegura que el seu silenci administratiu es va deure a un "error" en confondre dues peticions d'informació, fet que atribueixen al fet que en un dels documents enviats per la Comissió de Transparència apareixien els mateixos números de reclamació per a dos casos diferents.La Comissió del GAIP no té capacitat sancionadora per si mateixa, però que apunta en el seu escrit que s'hauria d'interposar la infracció més greu possible, que pot arribar a comportar, fins i tot, el cessament del responsable públic.L's'ha posat en contacte amb l'ajuntament de Tortosa per obtenir declaracions de Meritxell Roigé al respecte, però fonts municipals han respost que des del consistori s'estudia emetre una nota de premsa per valorar els fets.Les mateixes fonts apunten, però, que la raó per la qual l’Ajuntament de Tortosa no va proporcionar la informació requerida pel GAIP va ser degut a una confusió. Pel que sembla, el consistori va rebre al 2018 una petició d’informació a través del portal de transparència provinent del partit Ciutadans en què requeria la informació relativa a les despeses dels grups municipals. Uns dies més tard, el consistori va rebre una petició molt semblant a títol personal, a nom d’Arturo Puente. La correlació de les peticions va induir a pensar al consistori que es tractava del mateix peticionari i va agrupar ambdues en un mateix expedient. Segons les mateixes fonts, es va remetre la informació al primer dels peticionaris entenent que es tractava del mateix assumpte, ja que ningú va relacionar el nom del periodista Arturo Puente amb el mitjà elDiario.es.En saber que el GAIP demanava sancionar l’Ajuntament perquè no s’havia atès la petició d’este periodista, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la Comissió de Transparència per subsanar l’error.Des del principal grup de l'oposició, Movem Tortosa, denuncien que no és la primera vegada que el govern de coalició entre JxCat i el PSC incorre en pràctiques "contràries a la transparència" i "oculta informació als grups".Per la seua banda, el portaveu d'ERC-Tortosa Sí, Xavier Faura, assegura que "L’opacitat de Roigé posa en dubte l’Ajuntament de Tortosa per falta de transparència" i exigeix que "es faça pública una informació que fa mesos que se li ha requerit”.Esquerra també ha mostrat la seua sorpresa davant la diferència de criteri de l’interventor municipal, ja que mentre va acceptar les factures de l’empresa d’un familiar de l’alcaldessa per justificar la despesa del grup del PDeCAT, va rebutjar les justificacions de despesa del grup d’Esquerra per l’assessorament del mateix partit en política municipal. “Mentre el criteri per acceptar les justificacions de despesa del PDeCAT tenien màniga ampla, en el cas d’Esquerra eren molt restrictives”, ha dit Faura.

