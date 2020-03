La UAB suspèn les pràctiques de medicina pel coronavirus

Comunicat que han fet arribar als estudiants de la Facultat

La Facultat de Medicina de la UAB ha decidit anul·lar totes les pràctiques que es fan als CAPs i als hospitals adscrits, com és el cas de Vall d'Hebron o Hospital del Mar, com a mesura de prevenció pel coronavirus. En un comunicat fet públic, i que també s'ha enviat als estudiants, la direcció explica que la finalitat de la mesura és la de "facilitar l’activitat dels professionals sanitaris i preservar l’estat de salut dels malalts ingressats" als centres.Fonts de la mateixa universitat han explicat aque es tracta d'una mesura preventiva i que en cap cas és una reacció a que s'hagi detectat cap cas entre els estudiants o el personal docent. Sí què és cert que fa uns dies la UAB va informar a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del cas d’una persona infectada, però tal com expliquen aquestes mateixes fonts, l'alumne no havia anat a classe i ja es va informar des de l'ASPCAT que no calia adoptar cap mesura específica a nivell d’aula ni de centre.Tot i la suspensió de les pràctiques fins a nou avís, les classes sí que es mantindran amb normalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor