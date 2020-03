Arrimadas s'imposa sense sorpreses en les primàries per liderar Ciutadans

No hi ha hagut sorpresa a les primàries de Ciutadans. La favorita i candidata oficialista, Inés Arrimadas, s'hi ha imposat amb el 76% dels vots a Francisco Igea, que s'ha hagut de contentar amb el 22 dels sufragis. En les primàries ha participat gairebé un 60% dels 21.000 afiliats de la formació taronja.Quan queden només set dies per al congrés que ha de confirmar el nou lideratge de Ciutadans, aquest cap de setmana el partit taronja ha celebrat les seves primàries. Els 20.713 militants del partit han estat convocats elegir per sufragi universal el nou president de la formació per vot telemàtic, i diumenge en urna presencial en algunes circumscripcions. I no hi ha hagut sorpreses. Inés Arrimadas s'ha imposat clarament al líder del sector crític, Francisco Igea, actual vicepresident de la Junta de Castella-Lleó.La victòria de l'oficialisme es donava per descomptada. Des de l'inici del procés congressual, l'aparell del partit ha demostrat el seu control de la situació. Ho ha fet a través de la comissió gestora creada arran de la renúncia d'Albert Rivera. Un organisme, per cert, presidit per un dels grans munyidors interns de l'organització, Manuel García Bofill, home de la total confiança de Rivera i Arrimadas.Ara, la cap de files al Congrés té les mans lliures per refermar-se en la seva línia d'acords estratègics amb el PP. De fet, aquest diumenge s'ha presentat la coalició entre els populars i Ciutadans al País Basc, una opció criticada per Igea. En tot cas, però, el líder crític està en contradicció, ja que governa amb el PP a Castella-Lleó.Arrimadas ja va aconseguir una victòria clara en la batalla de compromissaris que assistiran al congrés, en què la seva candidatura, Units i Endavant, es va emportar el 78% i Ciutadans ets tu, amb Igea al capdavant, tan sols hauria fregat el 6%. En nombre de congressistes, la diferència estaria entre 277 i 21.Cal dir que el resultat no expressa la correlació real de forces ja que en les eleccions internes se segueix un sistema majoritari. En cada circumscripció (província), es voten entre les diverses llistes en pugna i la que obté més vots, ni que sigui un més que l'altre, s'emporta tots els compromissaris.La victòria en el pols pels compromissaris deixa tancat el resultat del congrés, que es farà els dies 14 i 15 de març, que ha d'aprovar el model de partit (continuant el sistema molt centralitzat en mans de la direcció) i la política de pactes, el que garanteix que es preservaran les aliances amb el PP.Els oficialistes han derrotat els crítics també a Catalunya, on havien fet arrels i hi havia previsió que poguessin guanyar la batalla dels compromissaris , on van ser superats pels oficialistes. En aquesta victòria ha tingut un paper destacat Jordi Cañas, un dirigent que conserva el seu carisma entre la militància i que ja va avalar Arrimadas davant les bases catalanes. En el passat, Cañas s'havia desmarcat del gir liberal de Ciutadans. Ara formarà part de l'executiva de la líder de la formació taronja.El triomf del sector continuista deixa en una posició feble els diputats al Parlament que s'han posicionat al costat de Francisco Igea. Són persones com Antonio Espinosa, María Valle i, sobretot, Sergio Sanz, abanderat d'un sector que sempre s'ha definit com a socialdemòcrata. Les perspectives electorals de Ciutadans a Catalunya no són bones, ni tan sols en cas que es tanqui una coalició Catalunya Suma amb el PP i ningú al grup parlamentari les té totes.

