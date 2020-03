VÍDEO ERC carrega al Parlament contra l'excés de protagonisme de Rahola a TV3

ERC ha criticat amb duresa aquest divendres el paper de Pilar Rahola a TV3. El diputat José Rodríguez ha carregat durant la comissió de control del Parlament a la CCMA contra els espais que l'escriptora té en programes com el Preguntes Freqüents i el Tot es mou, en els quals fa "columnes editorials".El diputat republicà ha traslladat al director de la televisió pública catalana, Vicent Sanchis, que "no deixa de sorprendre que TV3 tingui una col·laboradora que fa opinió de forma quotidiana sense contrast ni contrapesos". Rodríguez critica que les intervencions de Rahola no compten amb cap tipus de rèplica i que això acaba generant confusió en els espectadors entre el que és "informació, anàlisis i opinió".En la seva resposta, Sanchis ha defensat que la "frontera" entre anàlisi i opinió "és molt difusa" i, en el cas concret de Rahola, ha destacat que, a part de TV3, La Vanguardia també li confia les anàlisis. La Vanguardia, ha defensat el director, un diari que "passa per ser un dels més prestigiosos de la ciutat".Abans d'acabar la seva intervenció, Sanchis ha reconegut que en l'últim any s'ha reduït la presència de Rahola perquè, precisament, "no es pugui dir que hi ha un excés".

