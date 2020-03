La comunitat xinesa considera «insuficient» la gestió del coronavirus a l'Estat espanyol

La crida a la calma feta des del Minisiteri de Sanitat del degoteig de casos de coronavirus a l'estat espanyol no sembla acabar de convèncer a la comunitat xinesa, que veu com "insuficients" les mesures que s'estan prenent per controlar l'avanç de la infecció. El president de la Unió d'Associacions de Xineses a Catalunya, Chuen Ping Lam, creu que la gestió que s'està fent des de Moncloa i la Generalitat es queda "curta", sobretot si es compara amb els protocols seguits a la Xina.



En la mateixa línia s'expressaven des de la Federació de Corporacions Xineses de Barcelona, que agrupa més de 260 empreses i petits comerciants, sobretot a l'àrea metropolitana: "Nosaltres ens prenem seriosament les possibilitats de propagació del coronavirus. A Itàlia no se n'ha fet molt cas i aquí es pensen que és només una febre", defensen.

A Barcelona ja hi ha desenes de bars, restaurants i comerços regentats per xinesos que han decidit tancar com a mesura de prevenció. El fenòmen no és exclusiu de Barcelona, sinó que també es repteix al País Valencià. "Molts de restaurants han tancat, i jo m'estic plantejant fer-ho fins després de les Falles vista la mala gestió que s'està fent des del govern espanyol", explica aJorge Chen, propietari d'un negoci de restauració.Per altra banda el president de la Unió d'Associacions Xineses a Catalunya insisteix que la majoria de restaurants xinesos que han tancat ha estat més per les cancel·lacions dels esdeveniments a la ciutat pel coronavirus, que no pas com a iniciativa pròpia. "Es tracta de locals grans que funcionen sota reserva i com que s'han anul·lat bona part de les taules, han hagut de tancar", insisteix Lam.Respecte els casos de treballadors i empreses, que per iniciativa pròpia han començat a utilitzar mascareta, Lam ho veu com una mesura que "no té sentit" i recorda que la mascareta només funciona fer contenir la infecció en les persones que ja tenen el virus i no pas com a prevenció.

El primers tancaments van ser després de la celebració de l'Any Nou Xinès el 25 de gener. En aquell moment es va prendre la decisió d'abaixar la persiana per evitar concentracions de persones xineses que havien passat la festivitat al seu país d'origen i que potser no s'havien sotmès a cap període de quarantena.Ara, amb l'arribada del virus a l'Estat, hi ha una segona onada de tancaments de comerços, aquest cop no només bars i restaurants.

