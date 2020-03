El feminisme al cinema del segle XXI

"Jo no soc un home" crida la Eowyn en el moment que li clava una espasa a la cara del Nâzgul a l'últim film d'El Senyor dels Anells . El cinema és un dels prismàtics més interessants per desxifrar una societat al llarg de les dècades, observant els canvis de tendència en el discurs del carrer o de les elits d'una indústria que volia marcar la pauta del discurs. Les dones han estat un puntal feminista en aquesta indústria audiovisual durant molt de temps, des de les clàssiques Rita Hayworth, Ingrid Bergman o Audrey Hepburn passant per protagonistes d'acció, dramàtiques, de suspens, fins a una nova fornada d'actrius de capçalera actuals.Abans d'arribar al segle XXI, el feminisme seguia trencant barreres a pel·lícules, curtmetratges, sèries i documentals. Lluitant contra un estigma majoritari, contra un dogma que esclavitzava els personatges de les dones a un seguit de papers, protagonismes secundaris o uns principals amb guions carregats de naftalina. Ni tan sols passaven el Test de Bechdel. Amb l'arribada del nou segle, la tendència és clara: les pel·lícules amb dones protagonistes funcionen, tenen públic i son exitoses, com va dir Cate Blanchett en la gala dels Oscars de 2013. Com ha impactat el feminisme en el cinema del segle XXI? Quines han estat les pel·lícules més importants de les últimes dues dècades, amb una clara etiqueta feminista? Hi han altres que no ho semblen i realment si ho són? Aquesta és la llista que hem confeccionat des de

