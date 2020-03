Ensurt a Manlleu per un torrent tenyit de color blau fluorescent

El blau era de color fluorescent. Foto: Adrià Costa

Ensurt aquest matí a Manlleu. Un petit torrent de la zona de l’Arboretum ha aparegut tenyit d’un color blau fluorescent. Segons el Consell Comarcal, l’afectació és mínima i no és tòxica.Segons les primeres informacions es tracta d’un tint barrejat amb aigua que estava en el dipòsit d’una empresa de la zona i s’ha vessat, passant a la xarxa de clavegueram. Un dels punts del clavegueram estava obturat a causa del recent temporal Gloria i ha provocat que l’aigua sortís a la superfície i passés al torrent.El Consell Comarcal, que és l’administració competent en el cas, està treballant amb l’empresa i amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per determinar les causes del vessament i perquè ha arribat al clavegueram i després al medi. Un cop feta la inspecció corresponent, l’empresa farà la neteja de la llera del torrent amb aigua a pressió riu avall.“Al ser un torrent petit, amb poc cabal, no es preveu afectació perquè tampoc hi ha fauna piscícola”, apunta un portaveu de l’ACA. “Es molt espectacular però gens contaminant”, assegura un dels tècnics del Consell Comarcal que hi estan treballant. “A més, la zona afectada és molt poca i l'aigua torna a la xarxa de la depuradora, amb una incidència mínima al riu”, afegeix.

