Mor un home de 86 anys en ser atropellat per un camió al districte de Nou Barris de Barcelona

Un home de 86 anys ha mort aquest divendres al migdia en ser atropellat per un camió al districte de Nou Barris de Barcelona, a la cantonada de la Via Júlia amb Via Favència. L'accident ha passat prop de les 13 hores. Aquesta és la quarta víctima mortal en un sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any, i el segon vianant que mor en aquestes circumstàncies. La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de la investigació.Fins al lloc dels fets també s’han traslladat unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. L’Ajuntament ha activat el Servei d’Urgències i Emergències Socials, que ha ofert atenció psicològica als familiars de la

