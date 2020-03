La defensa de l'acusat pel crim de la Guàrdia Urbana dubta que l'àudio de Port Aventura anés dirigit a ell

La defensa de l'acusat pel crim de la Guàrdia Urbana, Albert López, ha provat de posar en dubte que l'àudio localitzat al telèfon de Rosa Peral on proposava fer un viatge a Port Aventura anés dirigit al seu client. L'advocat ha recordat que el 19 d'abril, abans i després de l'hora en que va ser enregistrat, Peral va parlar per telèfon amb la víctima.Els pèrits han reconegut que no saben a qui anava destinat, però que durant la investigació es va comprovar que Peral només anomenava "tonto del bote", com comença, a López i que per això va creure que era per ell. També han apuntat que amb les trucades entre ells l'1 de maig "es posa en marxa alguna cosa planificada" però que no explica perquè López va arribar de matinada a la casa de Peral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor