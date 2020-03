La Fiscalia s'oposa al 100.2 de Romeva perquè hi veu «certa similitud» amb fer de conseller

La Fiscalia presentat un recurs contra l'aplicació de l'article 100.2 a Raül Romeva perquè, entre altres arguments, creu que no li anirà bé. "El contingut del 100.2 no influirà de forma positiva en les carències de tractament de l'intern", diu l'escrit del fiscal. A més, també sosté que la feina que farà l'exconseller -avaluar els acords de pau a Bòsnia- hi ha "certa similitud" amb la que feia al capdavant del Departament d'Exteriors.El ministeri s'està oposant a les sortides dels presos polítics per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar familiars d'edat avançada perquè considera que són prematures i improcedents, i perquè els líders independentistes no reuneixen les condicions necessàries per accedir-hi. Ahir, el jutjat de vigilància penitenciària va avalar el cas de Jordi Cuixart, en una decisió que es podria aplicar també a la resta de presos.

