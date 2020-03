Aragonès, sobre l'escó de Torra: «Els responsables de la repressió són la JEC i el Suprem»

El vicepresident Pere Aragonès s'ha referit a la demanda que va fer el president de la Generalitat, Quim Torra, al president del Parlament, Roger Torrent, per recuperar l'escó . Aragonès ha replicat que "els responsables de la repressió són la Junta Electoral Central i el Suprem". "Els independentistes són uns aliats per combatre aquesta repressió i en cap cas els responsables", ha afirmat.Davant la petició de l'expresident Carles Puigdemont de reclamar a Pedro Sánchez que "reconegui Catalunya com a nació" per "avançar" en el diàleg, Aragonès ha dit que "totes les propostes que donin suport als dos grans objectius de la taula de diàleg, que són fer un referèndum per solucionar el conflicte polític i l'amnistia, seran benvingudes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor