Més verd, habitatge assequible i ambulatoris a la nova Magòria de Barcelona

El barri de la Magòria, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona i no reconegut administrativament, experimentarà els pròxims anys un canvi radical. Aquest divendres l'Ajuntament ha presentat el projecte Campus Magòria: Connecta 4, guanyador del concurs públic per reurbanitzar la zona.La proposta és dels arquitectes Anna Gutiérrez Merín i Álvaro Cuéllar Jaramillo, d'Under Project Lab. El projecte es presenta amb el reclam d'acabar amb la "frontera" entre barris. El carrer de Corral amb la Gran Via de les Corts Catalanes a través de diferents passatges i de l’obertura de la façana del carrer de Moianès a una gran zona verda de més de 5.000 metres quadrats.La nova Magòria s’articularà al voltant del camp de futbol, que disposarà d’una anella-passera per connectar espais i equipaments. Així, al triangle que formen els carrers de Corral i de Moianès serà on es concentrarà la zona verda en una sola peça que s’allargarà fins al casal cívic de l’antiga estació, a la Gran Via.Sobre la línia de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre l’allargament del carrer de Tort i el casal cívic de Magòria s’alçarà l’edifici de 150 habitatges dotacionals i de lloguer, un edifici previst amb diferents alçades per generar una gran terrassa sobre el parc i el casal cívic de Magòria. La previsió és que en aquest edifici hi hagi un sostre de 14.000 metres quadrats i 150 habitatges dedicats a col·lectius específics, com la gent gran, o bé les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social.Està previst que un 53% del territori afectat per la reurbanització es destini a equipaments esportius. Es recuperarà l’històric camp de futbol, es construirà un pavelló poliesportiu i un camp de futbol 7, així com noves pistes de petanca. La nova Magòria també disposarà de 5.000 metres quadrats de zona verda.Al voltant del pavelló esportiu s’hi alçarà l’edifici destinat a l’equipament sociosanitari, que s’ordenarà en forma de L i tindrà dos accessos, a la Gran Via i al carrer Corral.El Departament de Salut preveu la construcció d’un equipament sociosanitari amb una capacitat de fins a 246 llits, per donar atenció intermèdia i que funcionarà com a centre de referència per a l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra. Aquest equipament complementarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) Bordeta-Magòria i per reforçar el CAP, es construirà un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.La inversió pública -assumida entre l'Ajuntament i la Generalitat- per fer possible la reurbanització serà de 60 milions d'euros i està previst que les obres comencin a principis del 2023.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor