De Miki Núñez a Lildami: l'Acampada Jove anuncia nous noms del cartell

L'Acampada Jove ha anunciat sis nous artistes i grups que formaran part del festival el 16, 17 i 18 de juliol a Montblanc. Miki Nuñez, Lildami, 31 Fam, The Tyets, Ju i El Ventilador se sumen als ja anunciats Oques Grasses, Ebri Knight, Smoking Souls, Mafalda, Prozak Soup, Roba Estesa, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera i Xarxa.El director de l'Acampada Jove, Pau Morales, ha destacat que "l'Acampada Jove segueix apostant pels grups joves i emergents dels Països Catalans i el Música Jove és el màxim exponent que celebra la final a Montblanc durant el festival". Les inscripcions del concurs es tancaran el dilluns 9 de març i en els pròxims dies es donarà a conèixer els seleccionats per participar en les semifinals territorials, així com les dates i els llocs de celebració.Després de participar en el Música Jove i passar per l'acadèmia d'Operación Triunfo, Miki Nuñez trepitjarà l'escenari de l'Acampada Jove amb el seu primer disc Amuza. Al seu torn, el terrassenc Lildami torna amb més força que mai amb el seu darrer disc Flors Mentre Visqui a l'Acampada. Per altra banda, 31 fam farà ballar als acampats i acampades a ritme d'urban i trap amb el seu darrer treball TR3TZE. També, els mataronins The Tyets arriben per primer cop a l'Acampada Jove després de l'èxit del seu primer disc Trapetón.La cantautora Ju aterra per segon cop al festival. Ho fa des d'Osona i carregada d'energia. Per últim, el grup El Ventilador, guanyadors del Música Jove 2019, seran els encarregats de donar tret de sortida a les actuacions de "l'escenari independència".

