Manuel Castells i la seva samarreta

El de la samarreta es Manuel Castells: sociòleg i economista. Professor a Oxford, Cambridge i Berkeley. Membre de l'Acadèmia Britànica, l'Acadèmia Europea i la de Ciències Econòmiques. 23 llibres traduïts a 20 idiomes.

El que se’n fot és Rafael Hernando, dóberman imbècil del PP pic.twitter.com/NxsvNIAApz — Manel Vilajosana 🎗️✊ (@ManelVilajosana) March 4, 2020



no van ser pocs els professors que, en algun moment o altre de les seves assignatures, mencionaven els estudis de Manuel Castells. Vaig començar la carrera l'any 1997, just al mig de la publicació de la famosa trilogia de Castells L'era de la informació (1996-1998). Ja se sap que les assignatures teòriques a Periodisme no acostumen a tenir gaire bona fama ni acceptació entre els estudiants. I encara menys quan es relaciona la comunicació amb aspectes de la sociologia i l'economia.treballats per Castells a les seves transcendentals obres, recordo com a molt profitoses aquelles ensenyances. Manuel Castells ha excel·lit com a estudiós, com a investigador, com a professor, com a teòric. Ha donat classe a un bon grapat de les més rellevants universitats del món, ha publicat desenes de llibres i el seu corpus teòric és molt influent arreu del món.Ara és ministre d'universitats del govern de Pedro Sánchez per suggeriment d'Ada Colau. Escoltar-lo parlar com a ministre és una mica desconcertant perquè expressa sempre reserves i escepticisme sobretot, fins i tot sobre la seva pròpia cartera ministerial. Sigui com sigui, Castells és una eminència i tenir-lo dins d'un govern –sigui quin sigui- és un privilegi.en la sessió de control al govern que va tenir lloc al senat. Castells s'hi va presentar una mica despentinat, amb samarreta d'Equal Rights en lloc de camisa i una americana per sobre. Hi ha una foto que ha fet fortuna. Se'l veu a ell entrar a l'hemicicle i a sobre el tal Rafael Hernando del PP rient-se d'ell amb cara burleta. El senador del PP va fer un tuit en què retreia a Castells la seva indumentària. Twitter en va ple i també ho he vist a un parell o tres de programes de tele. Aquests raonaments segons els quals a un lloc com al Senat s'hi ha d'anar ben vestit són tan buits, absurds i falsaris.categoria moral i intel·lectual. M'imagino Castells pensant el dia abans que es posaria aquesta samarreta i rient, sorneguer, imaginant les crítiques que li plourien. Qualsevol comparació entre els mèrits del ministre i els del senador és una pèrdua de temps descomunal. Castells és tot el que he escrit al paràgraf anterior, té un currículum inacabable, ha rebut premis a carretades i ha escrit incomptables obres de referència. El tal Hernando no és res. És una nul·litat, una desferra intel·lectual, un quinqui de barriada, un individu negat amb la intel·ligència i la decència.tan poc preparada en l'àmbit polític, humà i intel·lectual, pugui representar els ciutadans és un sistema corcat, podrit, fètid. Un sistema mediàtic en què hi ha mitjans de comunicació que combreguen amb les opinions, estirabots i desaires d'un individu de tan baixa estofa és un sistema mediàtic putrefacte. Què podem fer al respecte? Res, em temo que lluny d'erradicar-se, la mala educació, la prepotència, la felicitat de la ignorància i la indecència en totes les seves variades manifestacions són valors que puntuen alt en el món d'avui.

