Rull surt de Lledoners per anar a treballar als serveis jurídics de MútuaTerrassa

Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la feina feta juntament amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que me’n sento. Lliure de pensar, lliure d’escoltar i parlar, lliure de compartir l’anhel de viure en un país lliure. Gràcies pel vostre escalf. Seguim. pic.twitter.com/TxWZMMUTdF — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) March 9, 2020

Josep Rull ha sortit aquest matí, a primera hora, de Lledoners per anar a treballar als serveis jurídics de MútuaTerrassa. L'exconseller podrà estar fora de la presó durant dotze hores al dia cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que se li va aplicar la setmana passada com a la resta de presos polítics.

El dirigent de JxCat, juntament amb Jordi Turull, ha estat l'últim dels líders independentistes a accedir a aquest article, que fins ara ha comptat amb l'oposició de la Fiscalia però ha estat avalat, en el cas de Jordi Cuixart, pel jutjat de vigilància penitenciària.



L'article 100.2 està previst en el reglament penitenciari i hi accedeixen uns 400 interns cada anys. Ha estat aplicat a tots els presos independentistes, un cop han estat classificats en segons grau penitenciari. Aquest article és d'aplicació immediata però ha de rebre l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, de l'Audiència Provincial. Fins que no es pronunciï, els presos podran anar sortint de la presó unes hores al dia per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar familiars en edat avançada.

Paral·lelament, els presos han començat a presentar els recursos d'empara al Tribunal Constitucional contra la sentència de l'1-O, que els condemna a entre nou i tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Els primers en presentar-lo, dimecres passat, van ser Rull, Turull i Jordi Sànchez, que van denunciar vulneracions de drets durant tot el procediment i van exigir que es deixi en suspens la sentènca mentre el Constitucional aborda el recurs, un tràmit que pot durar anys. Jordi Cuixart també l'ha presentat. La seva defensa ho va anunciar en un acte a Madrid on també va denunciar vulneracions de drets fonamentals, com ara el dret a reunió.

