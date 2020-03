Els porxos de la plaça Reial de Barcelona són privats, segons l'Ajuntament

Els propietaris de bars i restaurants de la plaça Reial de Barcelona que ocupin amb terrasses l'espai dels porxos pagaran menys taxes perquè ocupen un espai privat. Així ho ha determinat l'Ajuntament, després d’un procés de comprovació tècnica realitzant en el marc de les converses mantingudes amb els comerciants. Els porxos de la plaça, doncs, no són públicsAquesta decisió comporta que els comerciants hauran de pagar 220 euros anuals per tenir terrassa al porxo, una quantitat inferior a la que han de pagar per tenir-ne una a la plaça. La taxa es paga en funció de les taules i cadires de què es disposin. Per exemple, per una taula amb quatre cadires es pot pagar entre 20 cèntims i tres euros i mig al dia en funció de la zona de la ciutat.La regidora de Comerç, Mercats, Consum, Hisenda i Règim Intern, Montserrat Ballarín, i el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, han mantingut una reunió aquest divendres amb els restauradors, en la qual s’ha explicat el resultat de l’anàlisi tècnica realitzada.El Districte de Ciutat Vella, com a responsable d’atorgar les llicències, haurà de procedir a constatar, juntament amb patrimoni, quina part de les terrasses correspon a espai públic i quina a espai privat, per tal de poder aplicar la taxa corresponent en cada espai. Per ara, només queda pendent de resoldre la titularitat del porxo del número 7 de la plaça, que l'Ajuntament encara no ha determinat si és públic i privat.

