El PSC, a Puigdemont: «El reconeixement com a nació és perdre el temps en un tema que no preocupa»

La diputada del PSC Alícia Romero ha assegurat aquest divendres que la petició de Carles Puigdemont de reconèixer a Catalunya com una nació és "perdre el temps en un tema que a ningú preocupa". La socialista s'ha expressat així en roda de premsa, malgrat que el ministre català del seu partit, Salvador Illa, hagués assegurat poca estona abans que, per part del PSC, no hi hauria cap problema amb això Romero ha recordat que Catalunya ja està reconeguda a l'Estatut i que la Constitució parla de nacionalitats "i, per tant, de nacions". Així, ha instat a Puigdemont a traslladar la seva petició a la representació catalana a la taula de diàleg per després insistir: "Quan hi ha normes tan importants que ho afirmen, crec que la resta és perdre el temps en un tema que a ningú el preocupa".Romero ha comparegut davant els mitjans per donar compte de les 347 esmenes que PSC ha presentat als pressupostos catalans per al 2020, els quals s'estan tramitant al Parlament, i 74 a la coneguda com a llei d'acompanyament dels comptes. El partit reclama reassignar 200 milions d'euros de les partides previstes en la proposta del Govern a altres despeses, amb la intenció de moure partides que els semblen "més supèrflues" a àmbits com la pobresa infantil i les llistes d'espera.Pretenen "resoldre o pal·liar els dèficits clars i greus del pressupost" amb aquestes esmenes, ha dit Romero. En tot cas, ha explicat que només han reassignat 200 milions perquè estan limitats per reglament, i ha detallat que han proposat destinar deu milions d'euros més a polítiques de dona; 2,2 més a automoció, i 8,5 més a oferta pública de Mossos d'Esquadra, entre d'altres propostes.Ha avisat que, encara que s'acceptessin totes les esmenes de PSC, el seu grup seguiria sense considerar que aquest és el pressupost que necessita Catalunya: "Tant de bo les acceptin, però tampoc es resolen els greus problemes" dels ciutadans, perquè no comparteixen les prioritats dels comptes, ha afirmat. Els socialistes també reclamen un impost de productes ensucrats i amb greixos saturats -al marge del ja creat a les begudes ensucrades-.

