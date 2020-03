El sector de la restauració adverteix que la temporada alta «està en risc» pel coronavirus

Després de la cancel·lació del Mobile World Congress, la crisi del coronavirus ha provocat l'aplaçament d'Alimentaria fins al setembre. El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallerols, ha fet una valoració "molt negativa" de la suspensió, que ha assegurat que és un cop "molt dur".De fet, Pallerols ha alertat que aquest és un fet més que provoca "inestabilitat", després de la cancel·lació del Mobile i altres esdeveniments com les protestes de l'octubre per la sentència. "És bo que no s'hagi suspès i només s'hagi aplaçat però el problema és arribar al setembre", ha declarat. I és que Pallerols ha alertat que la temporada alta "està en risc" ja que s'han començat a rebre cancel·lacions per Setmana Santa.El director general ha afegit que el consum "està alentit des de fa massa temps" i ha lamentat que "quan no és un succés és un altre" i això provoca que moltes empreses "estiguin esgotades". Pallerols ha recordat que el sector de la restauració és "molt important" en generació de riquesa i ocupació i té "un marge comercial molt reduït". "Això fa que hi hagi moltes empreses que esta esgotades i hi hagi dubtes seriosos que continuïn sent viables", ha asseverat.Pallerols ha afirmat que viuen "amb molta alarma" els impactes que està generant el coronavirus, especialment en el sector de la restauració, però ha considerat que hi ha "un contagi de l'alarma molt més gran que el de la pròpia epidèmia". El director general ha considerat que cal tenir preocupació per l'extensió de l'epidèmia però ha insistit que, ara per ara, l'afectació a Catalunya i l'Estat és "afortunadament lleu". Ha afegit a més que el sistema sanitari és "fort i capaç de fer front a una situació sanitària greu", situació que ha insistit que "no és proporcional al pànic i l'impacte en l'economia de Barcelona i d'altres ciutats".Des del Gremi de Restauració han alertat que s'estan rebent cancel·lacions "a molts restaurants" per Setmana Santa i per això Pallerols pronostica "un molt mal funcionament de l'inici de la temporada alta i un problema gravíssim per al manteniment del sistema econòmic, que té en la restauració un dels seus pilars fonamentals".Ha agraït però que la societat en el dia a dia "demostra més maduresa que no pas la reacció dels mercats a nivell internacional", reacció que ha lamentat té un impacte "immediat" en l'economia i afecta "sectors clau" com el turisme.Davant d'aquesta situació, ha reclamat a les administracions que comencin a elaborar i prendre "mesures per a estimular el consum i l'economia". En aquest sentit, ha criticat que en els mateixos dies que el coronavirus està provocant aquestes cancel·lacoins, l'Ajuntament de Barcelona està notificant l'increment de les taxes de terrasses. "És bastant incoherent que davant la crisi que està posant en risc la viabilitat de tantes famílies de Barcelona, l'Ajuntament no rectifiqui", ha declarat.

