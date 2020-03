La PAHC exigeix a l'Ajuntament del Bages el lloguer social per a una família amb ordre de desnonament

La PAHC es quedarà davant de l'Ajuntament tot el matí, com a mínim. Foto: Pere Fontanals

Una trentena llarga d'activistes de la PAHC Bages s'han plantat aquest divendres al matí al vestíbul i davant l'Ajuntament per exigir una solució al cas de la família de l'Abderrahman, la seva dona embarassada i les seves tres filles, que han viscut ja sis intents de desnonament del seu pis del carrer Barcelona malgrat trobar-se des de fa temps en la Taula d'Emergència Habitacional de l'Ajuntament.Els activistes reclamen un pis de lloguer social per a la família i que el consistori comenci a multar els bancs i grans tenidors que mantinguin pisos buits sense posar-los al mercat, tal i com van aprovar per ple.La PAHC ha desplegat una pancarta al vestíbul de l'Ajuntament, on hi ha entrat mitja dotzena d'activistes, mentre la resta es quedava davant la porta pronunciant proclames sobre el dret a l'habitatge i a tenir un domicili digne. Asseguren que no es mouran fins que no puguin parlar amb l'alcalde o amb el regidor d'Habitatge.El cas d'aquesta família és especialment singular ja que no van deixar de pagar el lloguer, però la propietat els va voler fer fora de casa quan va finalitzar el contracte, amb l'excusa que volia oferir el pis a estudiants francesos de la universitat, "tal i com ens va reconèixer el mateix responsable de l'empresa propietària", segons va explicar l'afectat en un dels desnonaments.La família es va negar a abandonar el pis, i des de llavors ja han hagut de combatre sis ordres de desnonament, una d'elles amb dates obertes . L'última ordre va ser aquest dimecres , que la mobilització de la PAHC va poder frustrar, però el jutjat en va dictar una de nova, de nou oberta a partir del proper dilluns, i sense data de termini.La PAHC ha anunciat tota una sèrie de demandes cap a l'Ajuntament per solucionar el cas de la família de l'Abderrahman i, de retruc, altres situacions similars. La primera és que exigeixi a l'empresa Bures 2001, propietària del pis on viu, que li faci un lloguer social a la família, o que usi el nou decret de l'habitatge per multar aquesta empresa per no haver ofert el lloguer social.La PAHC també demana a l'Ajuntament que "prengui part" exigint a jutjats la no aplicació dels desnonaments oberts, recordant que el parlament de Catalunya s’hi va posicionar en contra i tenint en compte "la violència que suposa per una família amb tres menors i amb la dona embarassada una situació de màxima vulnerabilitat com es un desnonament amb data oberta".Finalment, la PAHC denuncia "la falta de recursos" de la taula d'emergència i demana a l'Ajuntament que, "d'una vegada per totes", elabori un pla d'emergència en qüestió d’habitatge i que defensi a les veïnes de la ciutat "de l’especulació salvatge a les que estem sotmeses".

