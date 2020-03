TV3 no té previst reobrir la delegació de la Catalunya Nord

TV3 no preveu reobrir la delegació de la Catalunya Nord que va desmantellar el 2013. En resposta a la intervenció del diputat d'ERC, Jose Rodríguez, la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, ha assegurat a la comissió parlamentària que la cobertura informativa està "garantida" des de Girona."Hi ha el mateix temps de desplaçament des de Girona a Ripoll que a Perpinyà", ha argumentat tot defensant que TV3 es va veure obligada a "racionalitzar" els seus recursos en plena crisi. "No va ser una renúncia informativa, sinó una necessitat d'adaptar-nos als recursos de què disposàvem", ha afegit.La delegació de la Catalunya Nord -inaugurada el 2005- va quedar desmantellada el 2013 coincidint amb el tancament d'altres corresponsalies com les de les Terres de l'Ebre i el Pirineu. La CCMA llavors va rescindir els contractes que tenia amb diverses productores.L'anunci del tancament de la delegació de TV3 a Perpinyà va provocar una onada de protestes per part de professionals i agents polítics i socials. ERC i la federació en defensa de la llengua i la cultura catalanes van publicar un comunicat crític amb la decisió signat per nombroses entitats.

