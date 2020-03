El PSOE tanca la porta a investigar Joan Carles I al Congrés

Les noves revelacions sobre el rei emèrit Joan Carles I pel cobrament de comissions des de l'Aràbia Saudita fiscalitzades a Suïssa han reobert el debat sobre si cal invetsigar les seves activitats al Congrés dels Diputats. Una demanda que han fet els partits independentistes i que no veuen amb mals ulls des de Podem, ara al govern espanyol, però que topa amb el cop de porta del PSOE.Adriana Lastra, portaveu parlamentària dels socialistes, ha assenyalat en un esmorzar informatiu a Pamplona que la Constitució no permet investigar el monarca, perquè és "inviolable". "Els lletrats de la cambra sempre han dit el mateix", ha apuntat Lastra.Les investigacions del fiscal suís van aconseguir identificar una transferència el 2008 de 100 milions de dòlars des de l'Aràbia Saudita a una fundació que estaria identificada amb Joan Carles I i d'on el 2012 es va fer una transferència de 65 milions d'euros a un compte bancari pertanyent a Corina Larsen.Les sospites del fiscal suís són que els 100 milions de dòlars que va cobrar l'exmonarca són la comissió que va cobrar el Borbó per la seva participació en l'adjudicació de l'obra de l'AVE a La Meca a empreses espanyoles, entre elles OHL, del seu amic Juan Miguel Villar Mir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor