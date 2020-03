Bars i comerços de xinesos a Barcelona tanquen per prevenir contagis de coronavirus

Desenes de bars, restaurants i comerços regentats per xinesos a Barcelona han decidit tancar per prevenir les possibilitats de contagi del coronavirus. Així ho confirmen afonts de la Federació de Corporacions Xineses de Barcelona, que agrupa més de 260 empreses i petits comerciants, sobretot a l'àrea metropolitana.Les mateixes fonts relaten que la comunitat xinesa té la sensació que les autoritats sanitàries de l'estat espanyol i del conjunt d'Europa es prenen "a la lleugera" les possibles conseqüències del virus sobre la població. Sobretot, si es comparen amb les preses per la Xina. "Nosaltres ens prenem seriosament les possibilitats de propagació del coronavirus. A Itàlia no se n'ha fet molt cas i aquí es pensen que és només una febre", defensen.Des de la federació expliquen que els primers establiments a tancar van ser bars i restaurants, després de la celebració de l'Any Nou Xinès el 25 de gener. En aquell moment, expliquen, van prendre la decisió d'abaixar la persiana per evitar concentracions de persones xineses que havien passat la festivitat al seu país d'origen i que potser no s'havien sotmès a cap període de quarantena.Amb l'arribada del virus a l'Estat, també ha arribat la segona onada de tancaments de comerços, aquest cop no només bars i restaurants. "Ara la por és la propagació dins d'Espanya", afirmen.La federació assegura que no ha emès ni emetrà cap recomanació als seus comerços membres i que la decisió de tancar o no depèn de cadascun d'ells. Això sí, fan una crida a extremar les mesures preventives.Per exemple, al polígon Gran Land de Badalona, els treballadors han començat a fer servir mascareta. "És per protegir-nos a nosaltres i per protegir el client", expliquen des de la federació, alhora que recorden que el polígon rep clients de tota la costa Mediterrània, el sud de França i Llatinoamèrica.La decisió de fer servir mascaretes també l'han pres treballadors d'altres comerços xinesos a Barcelona, també per minimitzar les possibilitats de propagació del virus.Fonts del sector de la restauració també confirmen ael tancament de restaurants, tant a l'àrea metropolitana de Barcelona, com també al País Valencià. També apunten com a raó el descens de la clientela per l'estigmatització del virus envers la comunitat, por dins de la mateixa comunitat per les repercussions de la infecció i l'encariment de les importacions dels productes asiàtics. El propietari d'un restaurant de menjar xinès, que ha volgut mantenir l'anonimat, assegura que només l'arròs ja ha passat a valdre d'uns 21 euros a uns 29.Les mateixes fonts es queixen que el govern espanyol està fent una "mala" gestió del coronavirus però alhora parlen de "paranoia" per explicar alguns comportaments de la comunitat xinesa, com els confinaments voluntaris als domicilis per evitar el contagi. A més, també denuncien estigmatització social cap als ciutadans d'origen xinès.

