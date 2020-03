Illa respon a Puigdemont que el PSC no té «cap problema» en reconèixer Catalunya com a nació

El ministre de Sanitat i representant del govern espanyol a la taula de diàleg, Salvador Illa, ha assegurat que per part dels socialistes catalans "no hi haurà cap problema" davant la petició de l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont de reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "reconegui Catalunya com a nació" per "avançar" en el diàleg. "Els socialistes catalans venim dient des de fa molt temps que Catalunya és una nació", ha remarcat en una entrevista a Rac 1 . De fet, ha instat a presentar aquesta demanda a la taula de diàleg. Preguntat per si Sánchez ho acceptarà, no ho ha donat per fet. "Veurem, que s'exposi on s'ha d'exposar i que es concreti què vol dir", ha afegit.En una entrevista a l'agència France Press, Puigdemont va defensat que el "primer pas" de la pròxima reunió de la taula de diàleg és que el govern espanyol reconegui Catalunya com a nació. I va afegir que això obriria les portes a seguir avançant en les següents reunions. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va avalar la proposta de Puigdemont a través d'un missatge a Twitter. "Gràcies, President. Efectivament, es tracta d'avançar. I avançar significa concretar", afirmava Torra.Illa s'ha mostrat "sorprès" pel fet que ara es faci aquesta reivindicació des de JxCat quan fa uns dies deien que el diàleg "no servia per a res". I ha volgut refermat "l'aposta ferma" de l'executiu de Sánchez pel diàleg. "Tothom té dret a exposat el seu punt de vista al diàleg. Totes les demandes i en particular aquesta s'han de posar damunt la taula", ha afegit.

