La sèrie «The Crown» es rodarà a la Vall d'Aran

La Vall d'Aran serà escenari de part del rodatge de la quarta temporada de la sèrie de Netflix The Crown que versa sobre la figura de la reina d'Anglaterra. Segons explica Segre , l'hotel Tryp Vielha Baqueira ha acollit el primer càsting aquesta setmana per tal que els directors de la producció escullin diversos extres.Unes 200 persones s'han presentat a la prova, que organitza una productora de Balears, que també s'ocupa de buscar localitzacions. En aquest sentit, es pretén que els paisatges de l'Aran emulin entorns de Suïssa, on va estudiar Diana de Gal·les. La quarta temporada encara no té data d'estrena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor