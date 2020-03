Els estudiants del País Valencià se sumen a la vaga contra el pin parental

Els estudiants del País Valencià surten aquest divendres al carrer per donar suporta a la vaga convocada per demanar la supressió per llei del control parental, també conegut com a pin parental, que han intentat implantar algunes comunitats com ara Múrcia. En el cas del territori valencià, la vaga ha estat convocada pel Sindicat d’Estudiants i la plataforma feminista Lliures i Combatives.Al migdia s'espera que hi hagi manifestacions a les tres capitals del territori que, a les portes d'un nou 8 de març, també tindrà un marcat caràcter feminista.

