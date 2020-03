Torrent reclama per carta a Marlaska el «tancament definitiu» del CIE de la Zona Franca

El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el "tancament definitiu" del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca.Torrent li ha fet la petició formal després que aquest dijous el Parlament tornés a aprovar una moció en aquest sentit. Mentre no s'executi el tancament, Torrent ha informat al ministre que una delegació de diputat de la cambra, encapçalada per ell mateix, es traslladarà al CIE de la Zona Franca per conèixer de "primera mà" la realitat i les condicions de la vida dels interns del centre. En aquest sentit, li demana que adopti les mesures necessàries perquè la visita es pugui fer "al més aviat possible".En la carta, amb data d'ahir dijous, Torrent adjunta les diverses resolucions del Parlament, del Síndic de Greuges i de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al CIE de la Zona Franca perquè tingui coneixement "de la preocupació existent a Catalunya sobre aquesta qüestió i ajudin a comprendre la necessitat d'aquest tancament".El president del Parlament argumenta que la societat catalana ha expressat "de forma reiterada i molt majoritària el seu rebuig" als CIE. Segons Torrent, "hi ha mesures alternatives, més respectuoses amb els drets de les persones i menys costoses per a l'administració pública, que permetrien gestionar el fenomen migratori sense necessitat de recórrer a la privació de llibertat". I conclou que no es pot admetre que el dret a la llibertat d'una persona estigui relacionat amb la seva nacionalitat.

