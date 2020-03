JxCat governarà Molins de Rei amb el PSC

Aquest vespre, l’ASSEMBLEA d’ASSOCIATS de Junts per Molins ha VALIDAT el pacte de Govern municipal.#MolinsAlCentreDeTot #SomGovern pic.twitter.com/1yQweoHkUu — Junts per Molins (@juntsxmolins) March 5, 2020

Junts per Molins de Rei ha arribat a un acord amb el PSC i entrarà a l’equip de govern d'aquesta localitat del Baix Llobregat, liderat fins ara per l’alcalde socialista Xavier Paz. Així ho ha anunciat l’exalcalde, Ramon Sánchez, a través de les xarxes socials.“Aquest vespre, l’assemblea d’associats de Junts per Molins ha validat el pacte de govern municipal”, ha dit a Twitter.El pacte entre socialistes i posconvergents es farà oficial aquest divendres i els quatre regidors de Junts formaran s’afegiran als set regidors socialistes que ja formen part de l’equip de govern, segons informa Viu Molins de Rei . Tots dos sumaran 11 regidors i tindran majoria absoluta.

