Corinna Larsen portarà als tribunals britànics a Joan Carles I de Borbó per amenaces

L'empresària Corinna Larsen, que va mantenir una relació extramatrimonial amb Joan Carles I de Borbó fins el 2012, denunciarà als tribunals de Regne Unit al rei emèrit per l'assetjament que pateix perquè no reveli els "secrets d'Estats" que presuntament sap. Així ho recull eldiario.es , que assegura que Corinna prendrà mesures legals contra l'exmonarca i altres pressumptes implicats.Anteriorment Larsen ja havia denunciat pressions per part del CNI i en especial per part del seu exdirector Félix Sanz Roldan. Però no ha estat fins ara que l'empresaria s'ha decidit a apuntar directament a Joan Carles I.En paral·lel, un fiscal suís manté oberta una causa secreta des del 2018 en la que estan imputats tant Corinna Larse com dons presumptes testaferros de l'exmonarca. La causa es va obrir arran de la publicació als mitjans de comunicació un àudio gravat per Villarejo el 2015, on Larsen denunciava suposades activitats il·legals per part del monarca i identificava al gestor Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, residents a Suïssa, com a testaferros.Les invesgitacions del fiscal van aconseguir identificar una transferència el 2008 de 100 milions de dòlars des d'Aràbia Saudi a una fundació que estaria identificada amb Joan Carles I i d'on el 2012 es va fer una trasnferència de 65 milions d'euros a un compte bancari pertanyent a Corina Larsen. Les sospites del fiscal suís són que els 100 milions de dòlars que va cobrar l'exmonarca són la comissió que va cobrar el Borbó per la seva participació en l'adjudicació de l'obra de l'AVE a La Meca a empreses espanyoles, entre elles OHL, del seu amic Juan Miguel Villar Mir.

