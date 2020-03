​Mor la conductora d'un turisme en un xoc frontal entre tres cotxes, un camió i una furgoneta a la C-31

🔵📸ÚLTIMA HORA: 1 víctima mortal i 3 ferits lleus en l’accident d’aquesta tarda a la C31, a Vilanova i la Geltrú. El xoc ha implicat 5 vehicles. La carretera segueix tallada en ambdós sentits i es fan desviaments per la BV-2115 a l'interior de la població. @canalblau pic.twitter.com/prhxmKkj1q — Canal Blau Notícies (@noticiesCB) March 5, 2020

A. M. R. M., de 53 anys i veïna de Vilanova i la Geltrú, és la conductora que ha mort aquest dijous, cap a tres quarts de tres de la tarda, en un xoc frontal múltiple a la carretera C-31, al seu pas per aquest municipi, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, el sinistre ha implicat tres automòbils, entre ells el de la víctima, un camió i una furgoneta.L'accident ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 151, i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes que l'han provocat. A banda de la conductora finada, hi ha hagut tres persones més que han resultat ferides amb lesions de gravetat menor i han estat traslladades a l'hospital Sant Camil.Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària, ha calgut tallar la C-31 al tram del sinistre, i el trànsit s'ha desviat per la BV-3114 cap a l'interior de Vilanova i la Geltrú. Cap a un quart de sis de la tarda la carretera s'ha reobert en els dos sentits.

