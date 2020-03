Els Enderrock coronen Oques Grasses

Foto de família dels guardonats als premis Enderrock 2020 Foto: Enderrock

Els premis Enderrock han coronat el grup Oques Grasses que s'ha emportat tres guardons, entre ells els de millor artista, tant per a la crítica com per al públic. Els osonencs també han convençut el votants en la categoria de millor disc de pop-rock, on han estat els preferits. La gala també ha servit per reconèixer Miki Núñez que s'ha endut dos guardons i Manel, que ha recollit el premi de millor disc per part de la crítica. El millor àlbum d'autor ha recaigut en Ginestà i la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha complert els pronòstics i s'ha endut el de millor artista en llengua no catalana.Les cinc nominacions a què optava Oques Grasses ja feien preveure que serien els grans triomfadors de la nit dels Enderrock que s'ha celebrat aquest dijous a Girona. Al final han estat tres els guardons que s'han emportat. Crítica i públic han coincidit en que el grup d'Osona ha estat el millor artista del 2019. Un públic que a través dels seus vots ha considerat que Fans del sol ha estat també el millor treball de l'any passat. El vocalista d'Oques Grasses, Josep Montero, ha explicat que guanyar un Enderrock suposa un orgull i assenyala que és una "senyal que han treballat bé".Qui també ha destacat a la gala ha estat Miki Núñez que s'ha emportat dos guardons. El terrassenc ha convençut al públic que l'ha reconegut com a millor artista revelació. Uns seguidors de l'exconcursant d'Operación Triunfo que també han votat 'Escriurem' com a millor cançó.Un altre dels que han pujat a sobre l'escenari ha estat Lildami. El grup ha guanyat els premis al millor disc de músiques urbanes, tant en l'apartat de crítica com en la votació popular. Lildami ha sortit amb una estètica transgressora, vestits de colors i amb passamuntanyes.El públic també ha reconegut el senzill Prec de Nadal de les germanes Judit i Meritxell Neddermann com a millor cançó en el gènere Folk del 2019. Pel que fa al premi de millor directe, ha recaigut en mans del grup Porto Bello, una jove banda provinent d'Altafulla que va treure el seu darrer disc L'ull de la tempesta l'any passat.Pel que fa al Jazz, Andrea Motis va ser guardonada amb el premi Enderrock a millor disc per votació popular en aquest gènere. El seu Do outro lado do azul ha estat un dels seus projectes més ambiciosos, representant una ruptura definitiva respecte els seus àlbums anteriors amb sons mediterranis i música brasilera. Un altre dels premiats va ser el fenomen de masses El Pot Petit que va ser reconegut amb un premi Enderrock al millor disc per a públic familiar del 2019 i que porta per títol 10 anys.L'acte ha arrencat amb un homenatge a Sangtraït, i en especial a Martín Rodríguez, bateria de la banda empordanesa que va morir fa unes setmanes. A sobre de l'escenari de l'Auditori de Girona s'ha tornat a escoltar 'El vol de l'home ocell'. Un cop acabat ha estat el moment de Pawn Gang i Lildami just abans que Fel Faixedas i Carles Xoriguera, conductors de la gala donessin pas a l'entrega de premis.Un dels moments emocionants s'ha produït amb l'entrega del premi Enderrock d'honor que ha fet Lluís Gendrau a Núria Feliu. Una Feliu que es mostrava emocionada i ironitzava dient que ja se'l mereixia. "Estic que no toco de peus a terra. És un reconeixement a 56 anys de carrera musical i a tots els àlbums que he tret", ha assenyalat. Quan l'artista de Sants ha pujat a l'escenari, tot l'auditori s'ha posat dempeus per aplaudir-la.A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha destacat el "bon moment" que viu la música en català. En relació a destinar un 2% del pressupost a Cultura, Torra ha assegurat que treballen per fer-ho possible i considera que fins i tot hauria d'anar més lluny d'aquest percentatge. "No només és aquest 2%. Enguany fem un gran esforç en cultura tot i que és lluny encara dels nostres objectius, tot i que ens hi anem apropant", ha reblat el president.A Torra l'ha acompanyat el director editorial de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, que ha agraït "l'esforç" que ha fet el Govern català per a la Cultura, però ha recordat que "estem molt lluny" d'altres països del nostre entorn. "En una nació sense estat com la nostra és imprescindible que el nostre exèrcit sigui la cultura", ha destacat Gendrau. Tot plegat just abans de llegir una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha aixecat una gran ovació. I és que les al·lusions a tenir més pressupost per actes culturals i a la llibertat dels presos indpendentistes han estat constants durant la gala.Gendrau, que s'ha assegut entre Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, també ha posat en valor la "gran projecció" que té la música en català arreu del món. "Un dels grans èxits que hem aconseguit és que molts dels artistes que estan aquí toquen després en grans escenaris d'arreu del món", ha remarcat.

